OM : Gregory Sertic encense Jorge Sampaoli

Arrivé à la fin du mois de février sur le banc marseillais, Jorge Sampaoli essaye, petit à petit, de mettre sa méthode en place. Une méthode exigeante surtout sur le plan physique, qui commence déjà à faire parler, mais qui pourrait bien offrir des résultats sur le long terme. Désormais consultant pour Canal+, Gregory Sertic (31 ans), ex-joueur de l'OM, semble conquis par les idées de jeu du coach argentin.

« Sampaoli cherche à finir fort. J’ai quand même pas mal de retours de joueurs marseillais et l’objectif, c’est vraiment d’accrocher cette 5e place. À l’entraînement, ça court énormément. Mais c’est bien, car Sampaoli est arrivé avec une idée de jeu. Comme il le dit, il l’a bien en tête et si des joueurs ne sont pas capables de la suivre, en gros, c’est au revoir. Dans sa conf’, il met même une petite pression au propriétaire, en disant qu’il faudra envoyer pour avoir une équipe compétitive la saison prochaine. C’est pour ça qu’il parle déjà du mercato, un mercato malin et intelligent. Cela met la pression aux joueurs, car s’ils n’accrochent pas l’Europa League, ils prendront la porte. »