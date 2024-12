Manchester City : l’autocritique amère de Pep Guardiola

C’est une défaite qui a encore fait mal aux Citizens. « Je ne suis pas assez bon. Je suis le patron, le manager, je dois trouver des solutions et jusqu’ici je ne l’ai pas fait », a ainsi reconnu Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, après le revers contre Manchester United (2-1) ce dimanche. Les quadruples champions d’Angleterre en titre ont concédé leur huitième défaite en onze matchs, toutes compétitions confondues, une série sans précédent pour le technicien espagnol.

« C’est un grand club. Quand vous perdez huit matches sur onze, quelque chose ne va pas bien. Que puis-je dire ? Le calendrier est difficile, les joueurs sont blessés ? Non, a ajouté Guardiola. Nous voulons mieux jouer, nous créer des occasions, mais à l’heure actuelle ce n’est pas possible. On donne des buts, c’est notre faute. Les résultats ne sont pas bons, le match n’était pas exceptionnel ». Un constat sévère également partagé par Bernardo Silva au micro de Sky Sports. «Nous devons nous regarder dans le miroir. Vous ne pouvez pas dire "oh, c’est pas de chance", non. Ce sont les décisions que vous prenez. Aujourd’hui, à la fin, nous avons joué comme des moins de 15 ans», a insisté le portugais.