Nantes : Pedro Chirivella de retour avant la fin de saison ?

Victime d’une pubalgie, Pedro Chirivella (25 ans) avait annoncé au mois d’avril dernier mettre un terme à sa saison. Oui mais voilà, à en croire les propos de l’entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy, le milieu de terrain espagnol pourrait bien faire son retour plus tôt que prévu. «Il est venu me voir au lendemain de ma prise de fonction, à son initiative. Il a fait un choix à un moment où l’équipe était plus tranquille au classement mais aujourd’hui, il le vit mal. On s’est rassemblé autour du staff médical pour savoir s’il était envisageable d’accélérer le processus de reprise et l’avoir pour les deux derniers matches de la saison», a ainsi avoué le technicien des Canaris avant de saluer l’état d’esprit de son protégé.

«Je préfère les gens qui sont dans la démarche d’aider que ceux qui rechignent. Pedro, que ce soit sur le terrain ou en dehors, est quelqu’un d’extrêmement généreux». «Il reste trois matches, dans une vie, ce n’est pas grand-chose. Même s’il y a des bobos ou que ce n’est pas facile dans la tête, on se doit de tout donner», avait de son côté lancé Florent Mollet. Pour rappel, à trois journées de la fin et avant d’accueillir Montpellier, le FC Nantes est reléguable…

