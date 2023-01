Matt Ryan rebondit à l’AZ Alkmaar

Gardien australien de 30 ans, Mathew "Matt" Ryan sort d’une belle Coupe du Monde avec l’Australie où il a atteint les 1/8e de finale. Un bon moment pour le natif de Plumpton et sa sélection qui ont ainsi égalé leur meilleur parcours qui datait de 2006. Revenu aux affaires, le portier de Copenhague va finalement pas faire long feu au Danemark puisqu’il vient de s’engager avec la formation néerlandaise de l’AZ Alkmaar. Il a paraphé un contrat jusqu’en juin 2024 avec la formation néerlandaise.

«Le gardien Mathew Ryan a signé un contrat lundi soir jusqu’en juin 2024. Le fréquent international australien vient du FC Copenhague», peut-on lire dans un communiqué. Il s’agit du sixième pays visité pour celui qui a débuté à Blacktown City puis Central Coast Mariners en Australie. Il a ensuite joué pour Bruges et Genk en Belgique, Valence et la Real Sociedad en Espagne, Brighton et Arsenal en Premier League et donc Copenhague depuis août dernier.

