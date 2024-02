L’incroyable évolution physique de Lamine Yamal

Pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal (16 ans) réalise un début de saison incroyable avec 3 buts et 5 offrandes en 32 matches avec les Blaugranas. Auteur de prestations intéressantes avec les Blaugranas, l’ailier droit connaît une explosion précoce et cela intervient alors que son corps connaît de gros changements. Encore en pleine puberté, Lamine Yamal poursuit sa croissance physique et celle-ci est assez importante.

Faisant actuellement 1m80, il a pris 10 centimètres en un an. Hier dans La Vanguardia, Deco a confirmé cela : «Lamine dispose de plus de minutes qu’il ne le devrait pour son âge en raison de blessures. C’est un adolescent qui a grandi de 10 centimètres l’année dernière. J’ai un fils de son âge, je sais de quoi je parle.» Une évolution physique qui n’a pas handicapé le joueur jusque-là, bien au contraire.