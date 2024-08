Brest - OM : Leonardo Balerdi en attend encore plus

Ce samedi, l’OM a envoyé un message au reste de la Ligue 1 pour le lancement de cette nouvelle saison. En déplacement à Brest, les Marseillais ont largement déroulé contre des Ty-Zefs apathiques (1-5). Un succès de choix pour les hommes de Roberto De Zerbi qui disputait son premier match officiel sur le banc des Phocéens. Impérial ce samedi, Leonardo Balerdi a montré qu’il sera le boss de la défense marseillaise cette saison et d’autant plus après sa prolongation jusqu’en 2028.

Interrogé à l’issue de la victoire à Brest au micro de DAZN, le capitaine argentin a fait part de sa satisfaction. Néanmoins, le joueur de 25 ans pense qu’il y a encore une belle marge de progression pour son équipe : «on a bien commencé. On a marqué tous les buts qu’on pouvait marquer. On a fêté avec les supporters car ils sont toujours là. On est content. On est prêts. Il faut aller match après match, il faut continuer de travailler, il nous manque encore quelques choses pour être encore meilleurs. Je suis tombé amoureux du club. Je porte le brassard et je veux le porter avec personnalité.»