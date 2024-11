OM - Auxerre : le constat lucide d’Adrien Rabiot

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a été corrigé à domicile par l’AJ Auxerre. Une défaite de plus à domicile et face à un adversaire pas forcément taillé pour s’imposer si largement au Vélodrome (1-3). Une déconvenue dérangeante qui a provoqué l’ire du public marseillais, hostile envers ses joueurs. Au terme de la rencontre, Adrien Rabiot ne s’est pas caché. Interrogé par DAZN sur les failles de son équipe, le milieu de terrain a avoué que lui et ses coéquipiers étaient totalement passés au travers de cette rencontre.

« Le public, c’est normal qu’il réagisse comme ça. Quand on fait un tel match, c’est normal d’avoir une telle réaction. Le coach nous l’a dit et on le sait entre nous. Dans le jeu, c’est trop peu. On a travaillé des choses à l’entraînement qu’on n’a pas mises en place ce soir. C’est un match indigne de l’OM. On voit deux équipes quand on joue à domicile ou à l’extérieur, ce n’est pas normal. La semaine dernière, on avait montré un beau visage en réaction à la défaite face au PSG. Là, c’est indigne ce soir. Il y a des choses à revoir, on ne peut pas jouer de cette manière cette saison. On est là pour jouer la qualification en Champions League et eux pour jouer le maintien. C’est indigne de nos objectifs. »