BL : renversé par Augsbourg, Fribourg s’éloigne de l’Europe

La victoire arrachée sur sa pelouse contre Lens, synonyme de qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa, a-t-elle donner du baume au cœur à Fribourg ? Incapable de gagner la moindre rencontre depuis fin janvier et empilant les contre-performances en championnat, Fribourg se devait de repartir d’Augsbourg avec les trois points pour recoller aux places européennes. Restant sur une série de quatre matchs sans succès, Augsbourg espérait s’éloigner de la zone rouge.

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Fribourg 29 23 -12 8 5 10 30 42 11 Augsbourg 26 23 -8 6 8 9 33 41

Peu après le quart d’heure de jeu, Fribourg a bénéficié d’un penalty transformé par son capitaine Grifo pour faire la course en tête (0-1, 19e). Avant la pause, Augsbourg a poussé pour revenir au score, or Vargas (44e) puis Demirovic (45e) ont manqué de précision. Si Doan a raté l’opportunité de faire le break en croisant trop sa frappe (62e), Fribourg a fin par céder sur corner. En s’élevant plus haut que tout le monde dans la surface, Uduokhai a permis aux Fuggerstädter d’égaliser (1-1, 72e) avant qu’Engels n’offre la victoire aux siens (2-1, 81e). Avec ce résultat, Augsbourg s’offre un bol d’air au classement tandis que Fribourg s’éloigne un peu plus de l’Europe.