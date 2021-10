Premier League : Brighton, un début de saison en pleine confiance

Le début de saison de Brighton étonne. De retour en Premier League lors de la saison 2017-18 après 34 ans d'absence, le club du sud de Londres bataillait pourtant jusqu'aux dernières journées de Championnat pour se sauver de la relégation la saison dernière. Pourtant, à quelques détails près, la formation de Graham Potter, arrivée en 2019 sur le banc des Seagulls, aurait pu se qualifier pour la Ligue Europa cette saison. Selon les Expected Goals, soit la probabilité qu'une occasion se termine en but, Brighton aurait pu terminer dans les six premières places. La faute a un grand manque de finition.

Avec un début de calendrier plutôt avantageux, Brighton n'a perdu qu'une seule fois contre Everton cette saison (0-2) et n'a concédé qu'un match nul à Crystal Palace lors de la dernière journée. Mais cette saison, l'efficacité des Seagulls se montre enfin. Alors qu'il semblait manquer un véritable avant-centre à Brighton, Neal Maupay s'est montré efficace jusqu'à présent et n'est qu'à un but de Mohamed Salah et Michail Antonio, meilleurs buteurs du Championnat anglais avec cinq réalisations.

«La saison dernière, nous n'avons pas eu de chance»

Le système en 3-5-2 avec le repositionnement de Leandro Trossard et de Danny Welbeck dans des rôles beaucoup plus axiaux fonctionnent mieux et s'avère plus efficace. De plus, Marc Cucurella, arrivé cet été depuis Getafe en tant que piston gauche, s'est parfaitement adapté au style de jeu des Bleus et Blancs. Mais à part cela, comme l'indique Graham Potter, la formule n'a pas changée. «La saison dernière, nous n'avons pas eu de chance. Nous avons appris à nous connaître et développé des relations plus fortes en tant qu'équipe. Mais je ne peux pas dire qu'il y a eu une formule magique parce que ce n'est pas comme si nous jouions mieux», expliquait-il à Sky Sports.

En effet, la solidité défensive menée par Lewis Dunk et l'apport de la paire Yves Bissouma-Adam Lallana fonctionnait également l'an passé. Reste à voir si Brighton pourra surfer sur cette vague de confiance pour se battre durablement pour une place européenne. Car avant que le calendrier ne se corse avec notamment la réception de Manchester City (23 octobre) et le déplacement à Liverpool (30 octobre), Brighton doit déjà confirmer contre Arsenal, ce samedi (18h30), avec un statut déjà différent que lors des précédentes saisons.