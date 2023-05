Le PSG a un oeil sur Martin Odegaard

La suite après cette publicité

Une nouvelle fois, l’entrejeu parisien va être au coeur des préoccupations. La faute à un secteur encore et toujours décevant. Malgré les départs de Paredes, Gueye, Herrera, Wijnaldum et les arrivées de Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler et Vitinha, la nostalgie du trio Motta-Matuidi-Verratti est toujours bien imprégnée dans l’esprit des supporters. Alors qu’une première piste a été récemment révélée, avec l’offre attendue pour l’Uruguayen Manuel Ugarte, plusieurs autres joueurs sont dans le viseur parisien.

Et si l’on en croit le Daily Mail, l’un d’eux serait Martin Odegaard. Le Norvégien de 24 ans sort de la meilleure saison de sa carrière, avec Arsenal. Membre incontournable du milieu londonien, il a inscrit 15 buts et délivré 8 passes décisives en 37 apparitions en Premier League. Totalement épanoui au sein du club, heureux dans sa vie londonienne, il ne semble pas pressé de partir, d’autant que la Ligue des Champions sera de retour pour la prochaine saison.

D’autres départs prévus par Arsenal

La tâche s’annonce donc difficile pour le PSG, mais une proposition n’est pas à exclure, pour tâter le terrain. Sous contrat jusqu’en 2025, Odegaard ne fait pas partie de ceux qu’Arsenal souhaite pousser vers la sortie, contrairement à Granit Xhaka par exemple. Arsenal doit aussi de son côté renforcer son entrejeu (avec Declan Rice comme cible prioritaire), puisque Thomas Partey pourrait également être vendu.

Un départ d’Odegaard n’est donc clairement pas souhaité, mais comment Arsenal réagira en cas de belle offre ? La valeur marchande du Norvégien s’élève à environ 80 M€. Reste à savoir si le PSG ira jusque-là, alors que d’autres pistes sont creusées par Luis Campos. On pense par exemple à Bernardo Silva. Affaire à suivre donc.