La LFP dézingue Javier Tebas et la Liga !

Décidément, la prolongation de Kylian Mbappé continue de faire beaucoup parler en France, mais surtout en Espagne. Ces derniers jours, la Liga n'a pas hésité à attaquer violemment le PSG en l'accusant de ne pas respecter le fair-play financier et donc de chambouler tout le football européen. L'instance espagnole n'avait pas tardé à porter plainte auprès de l'UEFA notamment et à publier un communiqué incendiaire. Et comme si cela ne suffisait pas, Javier Tebas, président de la Liga, en a rajouté une couche tout comme Joan Laporta, président du FC Barcelone, qui a tenu des propos virulents contre Nasser Al-Khelaifi et le PSG.

La suite après cette publicité

Des attaques incessantes qui n'avaient pas l'air d'atteindre du tout le président du club de la capitale qui avait d'ailleurs répondu rapidement lors de la conférence de presse de KM7. «Je pense peut-être qu’il a peur que la Ligue 1 soit mieux que la Liga. On a besoin de respect, c’est très important, nous on respecte les gens, on a besoin de respect aussi, pour le reste, ce qui se dit, ce n’est pas mon business, on se concentre sur notre championnat, sur notre joueur, on a le meilleur joueur du monde. J’écoute pas tout ça, on est concentré sur notre projet », avait-il lancé. Cette fois-ci, c'est au tour de la LFP de prendre la défense de son championnat et de son joueur.

«Vos propos irrespectueux semblent être dirigés contre Kylian Mbappé »

Via une lettre ouverte adressée à Javier Tebas, la Ligue de Football Professionnel et donc Vincent Labrune, son président, ont tenu à répondre fermement à ces attaques. «Nous tenons à exprimer de la manière la plus ferme notre désapprobation, mais aussi notre incompréhension, face à vos dernières attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs. Nous sommes d'autant plus choqués par ces attaques que vous êtes président des Ligues européennes (censées représenter toutes les ligues d'Europe, y compris la Ligue 1) et membre du Comité exécutif de l'UEFA (dont le rôle est de promouvoir les intérêts collectifs du football européen). Vos attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs, le Paris Saint-Germain, et l'un de nos joueurs, Kylian Mbappé, sont fondées sur votre propre interprétation de la non-viabilité financière et du déséquilibre concurrentiel, que vous attribuez de manière répétée à la Ligue 1 et à l'un de nos clubs», peut-on notamment lire.

L'ancien président de l'OM notamment n'a pas hésité à lancer un petit tacle en direction de Javier Tebas par la suite. «Aujourd'hui, vos propos irrespectueux semblent être dirigés contre Kylian Mbappé qui est largement reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde et qui n'a tout simplement pas rejoint votre ligue, par choix, malgré une offre similaire. Contrairement à vous, la Ligue 1 salue et promeut les joueurs de notre championnat et de toute l'Europe - y compris ceux de votre championnat. Quelqu'un dans vos différentes fonctions serait bien avisé de faire de même». Voilà qui est dit. En attendant le prochain round...