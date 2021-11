Belgique : Roberto Martinez inquiet pour Eden Hazard

La suite après cette publicité

Après une saison 2020/2021 plombée par de nombreuses blessures, le milieu offensif du Real Madrid Eden Hazard fait progressivement son retour à la compétition depuis le début de l'exercice actuel, avec 5 titularisations en 11 matches disputés avec la Maison Blanche (1 passe décisive). Néanmoins, sa situation inquiète, notamment son sélectionneur Roberto Martinez, même s'il considère que l'international belge (115 sélections, 33 buts) semble prêt pour les prochaines échéances des Diables Rouges en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

«C'est une situation inhabituelle. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se passe ainsi. Mais c'est le football. J'ai vu qu'il est médicalement bien. Il est en pleine forme. Nous avons une bonne relation avec le Real Madrid. Nous savons qu'il fait des efforts supplémentaires pour rester le plus en forme possible. Eden veut faire tout ce qu'il peut pour atteindre son plus haut niveau. Cependant, il a reconnu qu'il n'est pas positif qu'il n'ait pas obtenu assez de minutes lors des derniers matchs. "Cette période de matches internationaux est une excellente occasion de jouer. Ce n'est pas une situation idéale. Mais on ne s'inquiète pas jusqu'à ce qu'Eden arrête d'apprécier le football. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il peut finir la saison en beauté», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à HLN.