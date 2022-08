Ajax Amsterdam : la belle short-list pour remplacer Antony

La suite après cette publicité

Après des négociations qui auront duré des mois, Antony doit se rendre à Manchester aujourd'hui pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert ce lundi, selon la presse anglaise. Le montant de la transaction avoisinerait les 100 millions d'euros, avec les bonus. Un montant phénoménal, qui permettra au club ajacide de s'offrir une folie pour le remplacer, voire deux. Déjà dépouillée cet été, l'Ajax s'est tout de même renforcée avec l'arrivée de Berwijn et de Conceição, sur le plan offensif. Mais pour remplacer son Brésilien, elle compte frapper fort.

En ce sens, Sky Sports annonce un possible retour d'Hakim Ziyech aux Pays-Bas. Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Thomas Tuchel à Chelsea, le Marocain pourrait être tenté par un retour dans le club qui l'a fait éclore. Chelsea demanderait maintenant entre 25 à 30 millions d'euros pour son ailier. L'Ajax en fait sa priorité et il serait toujours en contact avec lui régulièrement, mais cela risque d'être compliqué, car plusieurs clubs aimeraient aussi le récupérer, dont Manchester United, sous les ordres de son ancien entraîneur, Erik ten Hag.

Lucas Ocampos également étudié

Autre possible retour, celui d'Anwar El-Ghazi. Également courtisé, l'ailier néerlandais de 27 ans va quitter Aston Villa dans les prochaines heures. Mais selon les informations De Telegraaf, il partirait pour rejoindre le PSV. Le transfert est d'ores et déjà estimé à environ trois millions d'euros pour l'ancien de l'Ajax Amsterdam. Dernièrement, nous vous révélions que le club hollandais avait également pris des contacts avec Justin Kluivert, sur le départ de l'AS Roma.

Outre rapatrier ses anciens, l'Ajax Amsterdam étudie également la possibilité de s'offrir deux nouvelles pistes. Toujours selon De Telegraaf, Leon Bailey pourrait bien être celui qui remplacera Antony, cet été. Actuellement à Aston Villa, l'attaquant jamaïcain a participé aux quatre premiers matchs du club en Premier League, mais reste en instance de départ et son contrat court jusqu'en 2025. Enfin, dernière piste : Lucas Ocampos. Selon Mundo Deportivo, l'Argentin intéresserait l'Ajax Amsterdam pour succéder à Antony. Séville serait même prêt à accepter une offre si cette dernière s'avère convenable, mais le club andalou risque d'en demander beaucoup après le pactole que recevra le champion d'Eredisive grâce à Manchester United.