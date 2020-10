Le clan Antoine Griezmann remet les pendules à l'heure

La suite après cette publicité

La seconde saison au Barça d'Antoine Griezmann débute mal. Alors que le Français pouvait profiter des changements estivaux avec le départ de Luis Suarez et la venue de Ronald Koeman sur le banc, il traîne toujours son spleen. Titulaire à 4 reprises, l'attaquant de 29 ans a été remplacé à chaque fois après une prestation sans saveur. Il a profité de la trêve internationale pour retrouver les Bleus, un peu de confiance en marquant deux fois face à l'Ukraine et en Croatie, mais aussi glissé un petit tacle à son entraîneur en Catalogne.

Ce dernier n'a pas hésité à lui répondre lors d'un point presse, en voulant dégonfler la situation mais rappelant tout de même qu'il était le seul à décider de la composition de l'équipe. L'ancien de l'Atlético de Madrid va devoir se faire une raison. Il n'est pas indiscutable, surtout avec le niveau de jeu affiché. Un peu lassé sur le terrain, Griezmann commence à l'être aussi en coulisses, puisqu'après avoir pris la parole en France, c'est cette fois-ci son clan qui a tenu à le défendre dans les médias espagnols.

Griezmann ne reviendra pas à l'Atlético

Sur Radio Marca, Héctor Fernández, le conseiller en communication du Barcelonais, a expliqué que le joueur traversait une période difficile mais rien n'est encore perdu. «Antoine est très fort mentalement. Il n'a aucun doute qu'il peut inverser la situation. Dans la rue, l'affection que les supporters lui portent est impressionnante. C'est différent que sur les réseaux sociaux», témoigne celui qui est responsable de l'agence de communication By and For, créée par la famille Griezmann, avant de parler de l'avenir.

«On parle de Griezmann comme s’il avait échoué mais c’est un scandale», tape-t-il du poing, tout en affirmant que Griezmann sera encore un joueur du Barça pour un moment. «Il aimera et respectera toujours l'Atlético. Et s'il pouvait revenir ? Non. Il va bien à Barcelone.» Voilà qui est clair. L'international français (83 sélections, 33 buts) compte toujours s'imposer chez les Blaugranas malgré les éléments contraires et un positionnement sur l'aile droit de l'attaque qui ne lui convient toujours pas.