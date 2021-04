Chelsea : la terrible soirée de Timo Werner

La suite après cette publicité

Red Bull donne des ailes. Brillant sous le maillot de Leipzig, Timo Werner s'est envolé pour l'Angleterre l'été dernier. Malgré un fort intérêt de Jürgen Klopp et de Liverpool, le natif de Stuttgart a rejoint Chelsea qui n'a pas hésité à mettre 53 M€ sur la table pour s'attacher ses services le 18 juin dernier. Un peu plus de dix mois après son arrivée, le bilan est pour le moment très décevant pour l'attaquant âgé de 25 ans. Peu en réussite sous les ordres de Frank Lampard, il n'est pas encore parvenu à retrouver son meilleur niveau sous les ordres de son compatriote Thomas Tuchel, nommé en cours de saison. Pourtant, le technicien allemand continue de lui maintenir sa confiance en le titularisant régulièrement.

Werner a encore déçu

C'était encore le cas hier soir lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Aligné en pointe dans le 3-4-2-1, Timo Werner avait une belle occasion de marquer des points. Malheureusement, le footballeur sous contrat jusqu'en 2025 a vécu une soirée compliquée. Pendant que Karim Benzema brillait dans le camp adverse, l'ancien de Leipzig a été brouillon, perdant plusieurs ballons et pêchant dans le dernier geste. Son gros loupé à bout portant face à Thibaut Courtois à la 10ème minute a fait réagir. Il a été remplacé à la 66e par Havertz. Alors que la Rédaction FM lui a accordé la note de 3,5, en Angleterre, le Daily Mail a été un peu plus clément en lui attribuant la note de 5,5 avec le commentaire suivant: «il a manqué une opportunité d'ouvrir le score. Cela ne s'est pas beaucoup amélioré pour l'Allemand».

De son côté, le Guardian lui a donné la note de 5. La publication britannique l'a taclé au passage : «Timo Werner a raté une chance flagrante quand il le score était de 0-0. Trop hésitant et gros manque dans la finition». Mais les coups les plus rudes sont venus des réseaux sociaux, où son loupé a fait réagir. Sur son compte Instagram, Isabele, l'épouse de Thiago Silva a aussi flingué Werner. « C'est le karma, les gars. Dans chaque équipe où je vais, il y a un attaquant qui n'arrête pas de rater des buts... C'est quoi son nom ? Werner c'est ça ? (...) Nous avons besoin d'un but, nous avons besoin de gagner, et je ne sais pas pourquoi mes attaquants ne marquent pas».

Tuchel ne l'épargne pas

Après la rencontre, Thomas Tuchel n'a pas épargné non plus son joueur sur RMC Sport. «Il a raté une grosse occasion à West Ham (le week-end dernier), et une autre ici. Cela n'aide pas, mais ça n'aide pas non plus d’en pleurer ou de le regretter tout le temps. C'est comme ça. Il y a des millions de personnes qui ont des choses plus difficiles à gérer que des occasions manquées, c'est donc la bonne chose à propos du sport, personne ne se soucie de demain. Aujourd'hui, nous étions tristes, nous étions en colère sur le moment, c'est normal. Il est fâché. Il est peut-être déçu».

L'ancien coach du PSG a ajouté ensuite : «demain (mercredi), il a une journée libre et le lendemain, il doit relever la tête. C'est un gars professionnel, un gars de haut niveau, il travaille dur. Il est aligné et à partir de là, nous y allons. Nous n'arrêterons jamais de pousser, nous n'arrêterons jamais de croire et j'ai le sentiment que tout le monde accepte la situation telle qu'elle est et en tant qu'attaquant c'est facile, vous marquez au prochain match et personne n'en parle». Auteur de 45 rencontres toutes compétitions confondues (11 buts, 9 assists), Timo Werner espère bien enfin déployer ses ailes lors de cette fin de saison. Chelsea n'attend que ça !