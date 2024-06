HAC : Kandet Diawara attise les convoitises

Prêté par Le Havre à Concarneau depuis fin janvier, Kandet Diawara a enchaîné les minutes en Ligue 2. Au total, l’ailier gauche a joué 15 matchs avec le club breton, pour deux buts et une passe décisive. Le joueur de 24 ans devrait revenir en Normandie, à moins qu’un départ ne se décide cet été. Le virevoltant et technique attaquant pourrait changer d’air selon nos informations si le HAC ne compte pas sur lui, d’autant plus qu’il est courtisé sur le marché des transferts.

«C’est Mathieu Bodmer qui décide, s’il veut garder Kandet, alors c’est clair qu’il sera Havrais l’an prochain ! Reste à savoir qui sera l’entraîneur, mais il est clair que beaucoup de monde s’intéresse à lui à l’heure actuelle», nous a confié son conseiller. Pour rappel, Kandet Diawara est lié jusqu’en 2026 avec les Ciel et Marine.