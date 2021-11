L'insolente réussite de la surprise Union Saint-Gilloise et son duo d'attaquants Dante Vanzeir-Deniz Undav

Une belle histoire. Champion de Ligue 2 belge la saison passée, l'Union Saint-Gilloise est, après 14 journées, leader de Jupiler Pro League. Et c'est tout sauf une surprise. Les hommes de Felice Mazzu, qui possèdent la meilleure attaque (33 buts marqués) et la meilleure défense (13 buts encaissés), surfent sur la forme exceptionnelle des deux attaquants Dante Vanzeir (23 ans) et Deniz Undav (25 ans). Respectivement auteurs de 19 et 17 réalisations en 2020/21, ils sont partis sur des bases très élevées cette saison encore.

Le premier cité, formé à Genk, compte déjà 9 buts et 6 passes décisives depuis le début de l'exercice. Une réussite implacable qui a même poussé Roberto Martinez à le sélectionner pour les matches de la Belgique face à l'Estonie et le Pays de Galles dans le cadres de éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. «J’aime bien être efficace et aller directement au but. C’est pour cela que j’utilise beaucoup ma vitesse, mes courses en profondeur», s'est-il ainsi récemment décrit au micro de la chaîne de télévision belge RTBF.

Le second nommé, terreurs des divisions inférieures en Allemagne par le passé avec le TSV Halvese ou le SV Meppen, totalise lui 10 réalisations et 8 assists en championnat. Des chiffres complètement fous. «Marquer et faire des assists est mon travail en tant qu’attaquant. Même quand je suis dans un moins bon jour, je peux toujours marquer ou faire un assist, souvent pour ce gars-là (ndlr, Dante Vanzeir). Si je suis à 100 %, tous les défenseurs auront des problèmes face à moi. Cela dépend seulement de moi», a lâché à La Dernière Heure l'Allemand, qui possède également la nationalité turque, sûr de sa force.

Déjà 19 buts et 14 passes décisives à eux deux !

Mazzu, leur entraîneur, est littéralement séduit. «Deniz et Dante sont deux garçons qui s’apprécient énormément. Il y a une vraie complémentarité entre les deux avec souvent l’un à l’assist et l’autre à la finition. Ils s’entendent à la perfection sans aucun égoïsme et se bonifient l’un l’autre. Si l’un était une femme et l’autre un homme, je pense qu’ils se marieraient ensemble (sourire)», a lancé le technicien belge de 55 ans au sortir du dernier succès obtenu face à Charleroi (4-0).

Dans le sillage de ce formidable duo, l'Union, où évoluent également les Français Damien Marcq et Ismaël Kandouss ainsi que l'ancien du Red Star Teddy Teuma, se prend évidemment à rêver. «En ce moment, on se sent très bien, tout va bien, on est efficace. Chaque semaine, on crée une petite surprise. C’est vraiment magnifique et je pense qu’on peut continuer comme ça. Il n’y a pas de pression, on ne doit pas finir dans le Top 8 par exemple. Le premier objectif, c’est de rester en première division», explique Vanzeir avant d'ajouter.

«On connaît nos qualités. (...) Notre équipe a de l’humilité, mais on a l’ambition pour gagner chaque match. C’est dans le caractère de Felice Mazzu. Ce n’est jamais fini, ce n’est jamais assez. On continue à travailler avec cet esprit. L’Union c’est magique», a-t-il poursuivi, assurant déjà qu'il ne partirait pas en janvier, et ce, malgré les sollicitations. «Je ne pars pas, je n'ai aucune ambition de quitter le club à mi-saison». De quoi continuer à rêver plus grand !