Rennes : Julien Stéphan réagit à la qualification directe en C1

Qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions grâce au succès du FC Séville face à Wolverhamtpon en quart de finale de la Ligue Europa (1-0), le Stade Rennais est aux anges. Un bonheur sur lequel Julien Stéphan, l'entraîneur de la formation bretonne, a mis des mots dans les colonnes de RMC Sport : «on est fier parce que c'est une première, parce que l'on rentre dans l'Histoire, parce qu'on va vivre une expérience fantastique qui va forcément faire grandir le club. On sait où on met les pieds, on connaît la complexité de la Ligue des Champions, mais on devra croquer à pleines dents et donner le maximum pour donner une bonne image.»

Pour rappel, les quatre demi-finalistes de Ligue Europa étant déjà qualifiés pour la Ligue des Champions via leurs championnats respectifs, le ticket direct pour la prochaine C1 destiné au futur vainqueur revient à la France, en raison de sa 5e place à l'indice UEFA. Rennes verra donc les phases de poules et s'évite un troisième tour préliminaire (mi-septembre) et des barrages en aller-retour (fin septembre) toujours compliqués à manœuvrer. Cela assure au club, aussi, un chèque de 28 millions d'euros.