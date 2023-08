Man City : les mots forts de Pep Guardiola sur Bernardo Silva et Kyle Walker

La suite après cette publicité

Alors que Manchester City a éclaboussé l’Europe avec un triplé retentissant la saison dernière, les joueurs de Pep Guardiola ont largement animé le marché des transferts cet été. Et après le départ de Riyad Mahrez en direction de l’Arabie saoudite, Bernardo Silva et Kyle Walker pourraient eux aussi faire leur valise. Le premier est toujours ciblé par le FC Barcelone tandis que le défenseur anglais se dirige doucement mais surement vers le Bayern Munich. Il ne sera donc pas facile de conserver les deux joueurs en Angleterre même si les dirigeants mancuniens espèrent toujours les prolonger. D’ailleurs, Pep Guardiola ne compte pas les laisser partir sans se battre, comme il l’a confié après la défaite des Skyblues face à Arsenal (1-1, 4-1 t.a.b.).

«Sept ans de vie commune (avec Kyle Walker, ndlr), c’est un joueur si important pour nous. J’espère qu’il pourra rester. Nous avons encore une année de contrat, ce n’est pas la fin, donc si quelqu’un le veut, il faut qu’il parle, comme Bernardo. Nous voulons qu’il reste, il est vraiment important pour nous», a notamment confié Pep Guardiola. L’entraineur des Cityzens est ensuite revenu sur le choix du capitaine pour la saison à venir. Et ce dernier a révélé que ce sont ses joueurs qui le choisiront : «quand le mercato sera terminé, et que nous aurons notre effectif au complet, les joueurs choisiront qui sera le capitaine de l’équipe. Et quel que soit leur choix, je le soutiendrai à 100 %».