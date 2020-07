Quel mercato pour le Leeds de Marcelo Bielsa ?

Seize ans après, Leeds United retrouve la Premier League. L'écurie emmenée par Marcelo Bielsa s'est adjugée le titre en Championship, validant donc son retour parmi l'élite. Un retour que la formation anglaise veut forcément ambitieux. Et pour ce faire, le mercato estival, forcément marqué par l'imbroglio Jean-Kévin Augustin (prêté avec option d'achat obligatoire par le RB Leipzig en janvier, l'attaquant de 23 ans a été renvoyé en Allemagne avant que la montée ne soit validée), sera fatalement un des leviers utilisés.

Selon nos informations, l'option d'achat concernant Illan Meslier (20 ans, prêté par Lorient) a été levée et le jeune portier s'est engagé jusqu'en juin 2023. Interrogé par le Yorkshire Post, le patron italien Andrea Radrizzani a tracé les grandes lignes de ses projets pour la suite de ce marché. «Je dirais que nous nous comporterons davantage comme Sheffield United. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est important de conserver la structure et les fondations que nous avons construites ces deux dernières années. (...) Je crois que nous allons continuer comme ça, sans trop changer», a-t-il lancé avant de poursuivre.

Des investissements bien réfléchis

«Le passé a montré que les équipes qui changeaient trop ne réussissaient pas souvent. D'ailleurs, pourquoi changer si on a une bonne équipe compétitive. Le recrutement ciblera la qualité plutôt que la quantité. Nous faisons très attention à identifier les joueurs avec les bonnes caractéristiques, le bon profil et le bon état d'esprit aux positions que nous souhaitons renforcer. Nous mettons en priorité l'état d'esprit du groupe. Vous pouvez voir que les joueurs sont unis, c'est important de mettre ça en avant», a-t-il argué.

Peu de noms ont pour l'instant filtré, même si ESPN en Argentine assure que le défenseur central international argentin de River Plate Lucas Martinez Quarta (24 ans) figure parmi les priorités del Loco et ses équipes. Idem pour Jonathan Silva (26 ans), latéral gauche albiceleste qui évoluait à Leganés cette saison, explique la BBC. Plus que les noms, Radrizzani a donné des indications intéressantes sur la suite du marché. «Je suis quelque part en Europe pour une réunion en vue du transfert d'un joueur pour la saison prochaine», a-t-il glissé, précisant que le record de la recrue la plus chère de l'histoire du club - 19 M€ à l'été 2019 pour Hélder Costa (26 ans, ex-Wolverhampton) - ne devrait pas tarder à tomber. «Je pense que nous allons rapidement le battre», a-t-il conclu. Ça promet !