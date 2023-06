L’énorme appel du pied de Julien Stéphan à Monaco

Libre de tout contrat depuis son renvoi de Strasbourg en janvier, Julien Stéphan est d’ores et déjà prêt à retrouver un banc. Déjà très clair sur son intention de relever un nouveau challenge le mois dernier sur le plateau de La chaîne L’Équipe, l’ancien entraîneur du Stade Rennais a de nouveau été invité à évoquer son avenir ce mercredi dans l’émission Génération After de RMC. Interrogé sur la possibilité de prendre les rênes de Monaco, orphelin d’un entraîneur depuis le congédiement de Philippe Clement, Stéphan s’est dit ouvert à cette option.

La suite après cette publicité

«Quand on est limogé en cours de saison, les premières semaines sont un peu difficiles. Il faut digérer et une fois que c’est fait, on est dans l’analyse, le bilan et la projection. Ça fait maintenant deux-trois mois que je suis prêt à repartir. J’attends qu’un bon projet puisse se présenter, a-t-il d’abord expliqué. J’attends qu’un bon et ambitieux projet se présente. Est-ce que Monaco est un club qui pourrait me correspondre ? Complètement, c’est un club qui m’intéresserait évidemment.» C’est ce qui s’appelle taper à la porte.

À lire

AS Monaco : Manchester United accélère pour Axel Disasi