Chelsea lance son troisième maillot 2022-2023

Chelsea vient de présenter son nouveau maillot third 2022-2023, toujours conçu par son équipementier Nike.

Après un mercato estival 2022 pour le moins agité et riche en mouvements, les fans de Chelsea n'attendaient plus que lui. Les voilà désormais servis. Nike, qui accompagne le club londonien depuis 2017 et ce jusqu'en 2032 pour 69 M€ par saison, vient de révéler au grand jour l'identité visuelle du nouveau maillot third que porteront les hommes de Graham Potter dans les prochains mois.

The West London way! 😎



Our new 22/23 @nikefootball third kit. Now available to buy from the official online store and stadium megastore with early access! #ThePrideOfLondon — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 6, 2022

Du sésame pour apaiser les esprits

Si le maillot domicile comporte un col pour le moins spécial, cette nouvelle création de la marque à la virgule se présente sous une couleur sésame (un beige très doux) assez particulière et peu commune. De quoi donner un aspect très zen, calme, à ce troisième maillot des pensionnaires de Stamford Bridge.

Ce n'est pas tout. Des touches de noir et d'orange, au niveau des manchettes, viennent s'ajouter à ce third kit bientôt arboré par N'Golo Kanté, Raheem Sterling, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly ou encore Thiago Silva, notamment en Ligue des champions.

Un design épuré

Ce maillot présente un design relativement simple et basique, sans aucun graphique ou motif particulier. Le swoosh de Nike est en monochrome noir, tout comme l'écusson de Chelsea et le sponsor maillot principal, représenté par le chiffre 3. Three, partenaire du CFC depuis l'exercice 2020-2021 après avoir pris la succession de Yokohama, rapporte environ 46 M€ par an aux Blues. Les deux parties sont liées jusqu'à la fin de la saison prochaine, soit 2023-24.

À noter que cette nouvelle tenue est accompagnée d'une collection complète aux couleurs similaires. Reste à connaître l'avis des supporters londoniens.

