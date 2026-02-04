OL : Rémi Himbert va signer professionnel

L’année 2026 de Rémy Himbert démarre sous les meilleurs auspices. Lancé en professionnel par Paulo Fonseca mi-janvier face à Brest (2-1), l’attaquant de 17 ans avait marqué onze jours plus tard son premier but lors de sa première titularisation face au PAOK en Ligue Europa (4-2).

La suite après cette publicité

À en croire les informations de L’Équipe, le joueur de la génération 2008 va être récompensé avec la signature de son premier contrat pro dans les prochains jours. L’international tricolore U17 sera lié à son club formateur pour trois ans. L’officialisation pourrait tomber lors de son 18e anniversaire, à la fin du mois.