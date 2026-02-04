Les confidences de Rémi Himbert après ses débuts remarquables avec l’OL

Qui a dit que le centre de formation de l’OL était mort ? Annoncé sur un déclin programmé depuis quelques années avec son centre de formation, le club rhodanien démontre qu’il compte encore plusieurs talents dans ses rangs. Outre l’apport assez précieux de Khalis Merah et Mathys De Carvalho depuis le début de la saison, d’autres jeunes joueurs lyonnais pointent le bout de leur nez ces dernières semaines. Ainsi, outre les entrées assez jouissives d’Adil Hamdani (2009), Rémi Himbert apporte énormément de satisfaction. Loué pour son comportement exemplaire au quotidien et à l’entraînement par Paulo Fonseca, le talent de la génération 2008 a été propulsé dans le groupe professionnel par le coach portugais. Mieux encore, après des entrées face à Brest et Metz en Ligue 1, le natif de Saint-Avold a commencé à grappiller des minutes en Ligue Europa.

Et après 13 minutes pleines de détermination face aux Young Boys (0-1), le talent rhodanien a bénéficié de sa première titularisation avec Lyon lors de la dernière rencontre de phase régulière contre le PAOK (4-2). L’occasion pour l’intéressé de régaler. À la pointe de l’attaque, l’ancien de Thionville a montré de vraies qualités techniques et s’est illustré avec un but magnifique qui a permis aux Gones d’égaliser. Devenu rapidement le chouchou du Groupama Stadium, Himbert est encore entré en jeu contre Lille, signe de la nouvelle importance qu’il a acquise dans la rotation avec Fonseca. Alors que Molebe et Gomes Rodriguez, pourtant plus attendus que lui cet été, sont partis en prêt ce lundi, Himbert, lui, est resté. Et malgré l’arrivée de Roman Yaremchuk, l’international U17 français (15 sélections, 5 buts) risque encore d’avoir des minutes cette saison.

La maturité de Rémi Himbert après ses débuts prometteurs

Très à l’aise face aux micros, celui qui a sauté une classe et qui a déjà eu son bac l’année dernière était présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la rencontre face à Laval en Coupe de France. Alors qu’il pourrait même être titularisé, Himbert a commenté cette explosion express qu’il connait depuis quelque temps : « c’est sûr que c’est une nouveauté de disputer mes premiers matches avec les pros. En juillet, j’avais repris avec eux, donc ça m’avait donné une première expérience, mais là, pouvoir vivre mes premiers vrais matches, ce sont des sentiments exceptionnels. Je ne pouvais pas rêver mieux et ponctuer mon premier match par un but a été une très grande fierté. Ça me donne envie de retourner au Groupama Stadium et de marquer à nouveau. J’ai la chance de sortir du centre de formation, donc d’avoir beaucoup de Lyonnais dans le groupe, ça m’aide. Mais dans ce groupe, tout le monde s’entend très bien, donc l’accueil est beaucoup plus facile. Des joueurs comme Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté sont bienveillants avec nous. Ils nous disent de jouer avec notre personnalité, ils nous mettent à l’aise pour qu’on s’exprime et qu’on se sente bien. »

Humble, le jeune chouchou de la communauté lyonnaise n’en reste pas moins ambitieux. Sachant qu’il a sûrement un coup à jouer dans les années à venir, Himbert a expliqué qu’il se projetait à Lyon et qu’il souhaitait faire quelque chose de son passage dans le Rhône : « il n’y a pas eu un moment précis, c’était l’enchaînement de chaque jour passé ici. En août, j’étais en découverte. Ensuite, j’ai travaillé dur en N3 et avec la sélection. Ces dernières semaines, j’ai eu la chance de faire mes premiers pas en pro. C’était un objectif cette saison, mais j’en ai d’autres à aller chercher. Je continue de regarder les buts de Memphis ou d’autres grands joueurs, y compris ceux avec qui je joue. Mes modèles sont Memphis Depay, mais j’aime aussi Bradley Barcola. Je m’inspire également de Mbappé, qui a marqué ma génération. Dans le monde professionnel, tout peut arriver. Je me projette à l’OL. Je veux rester humble, pour moi tout ça est nouveau. Je dois continuer à travailler pour aller chercher des choses intéressantes jusqu’à la fin de la saison. » Fort sur le terrain et avec la bonne mentalité dans la tête, l’OL tient assurément une pépite avec Rémi Himbert !