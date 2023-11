Newcastle : la grosse tuile pour Callum Wilson

Un de plus. Ces dernières semaines, c’est l’hécatombe à Newcastle. Et ça continue. Sorti à la mi-temps face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions (2-0), Callum Wilson s’apprête à rejoindre une infirmerie déjà pleine à craquer. The Athletic rapporte que l’attaquant anglais est blessé aux ischio-jambiers et devrait rater entre 4 à 6 semaines de compétition, en plus de devoir quitter prématurément les Three Lions pour cette trêve internationale. Une terrible nouvelle pour Gareth Southgate, mais surtout pour Eddie Howe, alors que les Magpies ont un calendrier chargé à venir.

Le prochain rendez-vous n’est autre que Chelsea, le 25 novembre prochain. Puis, ce sera le Paris Saint-Germain en C1 (28/11) et Manchester United en Premier League (2/12), sans compter que les Magpies affronteront aussi Tottenham, les Blues encore, et l’AC Milan. Un programme XXL, sans Callum Wilson, sachant qu’à l’heure actuelle, Murphy, Burn, Anderson, Botman, Barnes, Manquillo et Targett sont blessés. Alexander Isak, lui, est bientôt de retour. Pas Sandro Tonali, suspendu. Il fait plus gris que jamais à Newcastle…