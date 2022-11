Nice : Dante vole au secours de Lucien Favre

Menacé depuis plusieurs semaines, Lucien Favre est toujours sur le banc de l'OGC Nice. Le Suisse termine la première partie de la saison avec un bilan de 5 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Après le match face à l'OL (1-1) vendredi soir, Dante a volé au secours de son coach sur Prime Video.

«Nous sommes en train de remonter la pente. C'est clair que nous avons très mal commencé. Dans le club, il y a eu beaucoup de changements en interne. Le directeur sportif arrive un peu plus tard, les recrues arrivent tard aussi. Le club a fait tout ce qu'il fallait pour que ça arrive plutôt, mais il n'a pas pu, on le comprend. Après, pour faire jouer une équipe avec un système différent par rapport à l'année dernière, avec d'autres joueurs, il faut avoir du temps, de la patience. J'espère vraiment qu'ils prendront la décision, parce que nous sommes en train de mieux nous trouver sur le terrain, il y a une cohésion d'équipe, nous sommes en train de grandir et progresser. J'espère qu'ils ne prendront pas une décision précipitée». De son côté, Lucien Favre a confié : «nous avons un projet sur deux ans, pas quatre mois, pour concurrencer le Paris Saint-Germain». Le message est passé !