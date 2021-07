JT Foot Mercato : le terrible dilemme de la Juventus

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

La nouvelle recrue du PSG, Georginio Wijanldum, n'a pas caché sa volonté de jouer aux côtés de Kylian Mbappé la saison prochaine. «Tout le monde veut que Mbappé reste, à commencer par moi parce qu'il est une des raisons qui m'ont fait venir au PSG, pour jouer avec des joueurs comme lui», a-t-il avoué.

D'après L’Équipe, l'OL est très intéressé à l'idée de rapatrier Alassane Pléa. Le Français a un bon de sortie à Mönchengladbach et son prix a été fixé à 15 millions d'euros. Rennes est aussi sur le coup.

Prêté l'an dernier à l'OM, Pol Lirola est retourné à la Fiorentina. Mais les Phocéens espèrent le faire revenir de manière définitive. Cependant, les négociations bloquent entre les deux clubs, la Viola demandant 13 millions d'euros payables en deux ans quand l'OM en offre 12 payables sur quatre ans. Mais Sky Italia assure que Pablo Longoria va revenir à la charge avec une nouvelle offre.

Selon L’Équipe, Nice veut recruter encore et en L1. Gaëtan Laborde, Jordan Ferri et l'ancien de L1, Loïc Rémy, sont suivis.

Info FM : séduit par le potentiel de Yann Karamoh (Parme), Lille fait partie des clubs intéressés. Des premiers contacts ont été noués entre le Franco-Ivoirien et les Dogues. Jocelyn Gourvennec a prévu d'échanger avec lui dans les prochains jours au téléphone.

Info FM : Lille ne lâche pas Amadou Onana. Comme révélé en mai dernier, Lens et le LOSC ont coché le nom du joueur d'Hambourg. Le jeune Hambourgeois, arrivé libre la saison dernière, devrait quitter son club dans les prochaines semaines. Hambourg a d'ailleurs refusé plusieurs offres en provenance du LOSC. Les dirigeants allemands espèrent un montant compris entre 5 et 7 millions d'euros hors bonus pour céder leur pépite. En parallèle, les Dogues ont formulé une proposition de contrat à Onana et se sont mis d'accord sur un contrat longue durée.

Les infos du jour à l'étranger

Depuis plusieurs semaines, l'Angleterre relaie un fort intérêt du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain français de Manchester United, Paul Pogba. Et ce matin, l'inquiétude grandit du côté d'Old Trafford. Le champion du monde 2018 aurait repoussé une juteuse offre de prolongation des Red Devils à hauteur de 58 M€ sur 3 ans.

Selon Bild, Manchester United a formulé une offre salariale plus élevée que celle du Bayern Munich au milieu de terrain Leon Goretzka, en fin de contrat en 2022.

Les positions se rapprochent entre Tottenham et Manchester City pour le transfert d'Harry Kane. The Sun évoque un transfert de l’ordre de 160 millions de livres sterling, soit près de 188 M€ ! Une folie puisque Kane deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l’histoire si l'opération venait à se concrétiser. Manchester City doit aussi vendre cet été. Selon The Sun, Bernardo Silva devrait être le premier joueur sacrifié par le club entraîné par Pep Guardiola.

Karim Benzema devrait bientôt voir sa prolongation de contrat être officialisée. Marca indique qu’un accord a d’ores et déjà été trouvé avec les dirigeants de la Casa Blanca, depuis avril dernier. Il devrait prolonger jusqu’en 2023 d’après le média espagnol.

Le focus du jour

Le gros dossier qui paralyse le mercato de la Juve pour le moment, c'est celui de Cristiano Ronaldo. Tout est lié à celui de Kylian Mbappé au PSG. Si le Français quitte le club parisien pour le Real Madrid, celui-ci pourrait foncer sur le Portugais, tout en envoyant Mauro Icardi dans le Piémont. La Juve a aussi d'autres chats à fouetter et ça va plutôt dans le bon sens pour Paulo Dybala. Selon les derniers échos venus d'Italie, l'attaquant a rendez-vous avec les dirigeants turinois pour évoquer sa prolongation. Sous contrat jusqu'en 2022, il est urgent pour la Vieille Dame de prolonger La Joya, surtout qu'Allegri veut construire son attaque autour de lui.

Au milieu, les Bianconeri pensent toujours à Leandro Paredes pour renforcer leur entrejeu, mais pas sûr que l'Argentin veuille quitter Paris. Mais depuis quelques semaines, la Vieille Dame n'a d'yeux que pour Manuel Locatelli. Le joueur de Sassuolo veut absolument rejoindre le Piémont, mais encore faut-il que les deux clubs trouvent un accord. La Juve proposerait de payer 5 M€ immédiatement, avant de verser 20 M€ à Sassuolo d’ici juin 2023, si la Juve se qualifie en Ligue des Champions. À cela s’ajouteraient 7 M€ de bonus basés sur les performances de la Vieille Dame et le nombre d’apparitions du joueur. Et enfin, un pourcentage de 25% à la revente.

La Juve pourrait aussi se tourner vers le FC Barcelone et rapatrier l'un de ses anciens joueurs : Miralem Pjanic. L'ancien Lyonnais est poussé vers la sortie par le Barça et la presse italienne imagine que les deux clubs pourraient s'entendre sur un échange entre Pjanic et Aaron Ramsey.

Les officiels du jour

Lorient a annoncé l'arrivée d'Igor Silva, latéral droit qui appartenait au club croate d'Osijek. Manchester United vient d'annoncer l'arrivée officielle de Jadon Sancho (21 ans) en provenance du Borussia Dortmund. L'attaquant international anglais a signé jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option. Le BVB annonce recevoir 85 M€ pour ce transfert. Libre depuis la fin de son contrat à la Fiorentina, Valentin Eysseric (29 ans) s'est engagé avec Kasimpasa. Le milieu offensif a paraphé un contrat de deux ans.