Nantes - OM : les regrets énormes de Nicolas Pallois

Ce dimanche, le FC Nantes s’est incliné à domicile face à l’OM (1-2). Malgré une première période ratée, les Canaris ont relevé la tête au retour des vestiaires mais n’ont pas su répondre face au réalisme marseillais. En ce sens, les hommes d’Antoine Kombouaré peuvent avoir certains regrets et certains en ressentent forcément. Interrogé à l’issue du match par DAZN, Nicolas Pallois a fait part de sa frustration :

«Ce soir, il y avait la place. En deuxième, on avait les opportunités pour mieux faire. En face, c’est une belle équipe. On ne compte pas forcément ces points en fin de saison pour le classement mais c’est dommage. On se concentre sur la semaine prochaine. Le coach fait appel à moi, je réponds présent. Même si on fait une bonne performance personnelle, collectivement, je trouve qu’il y a une révolte. Une belle image du FC Nantes. En deuxième, il y avait la place avec les occasions de Mostafa (Mohamed, ndlr) et Tino (Kadewere, ndlr) qui sont de grosses occasions. Le coach nous a demandé de suivre Maupay. Il fait 1m60 (rires), il est court sur pattes, c’est un très bon joueur. Sur le but, il est dans mon dos, je le vois. Le centre, il faut essayer de couper l’action au début. C’est ça qui est dommage. C’est un beau but. On a su revenir au score mais c’est une belle équipe de Marseille, il y avait moyen de faire mieux.»