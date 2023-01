Le meilleur et le pire souvenir de Marco Verratti au PSG

La suite après cette publicité

11 ans maintenant que Marco Verratti porte la tunique parisienne. Si une partie du public du Parc de Princes l’adule, l’autre peut se montrer très virulente à son encontre. Les conséquences d’un joueur trop irrégulier au très haut niveau. Dans un entretien accordé au magazine France Football, le milieu de terrain italien est revenu sur l’histoire d’amour qu’il vit avec la Ville Lumière depuis plus de dix ans, mais également sur ses meilleurs et pires souvenirs avec le PSG.

« Le premier Championnat qu’on a gagné ici, c’est quelque chose qui restera particulier pour moi. C’est le premier que j’ai gagné. Ce titre manquait beaucoup à Paris et j’ai vu à quel point les supporters l’ont fêté. Je n’avais jamais connu ça. C’est l’un de mes plus beaux souvenirs. (…) Les pires souvenirs concernent le football. On a perdu des matchs qui m’ont rendu très mal. Contre Barcelone, le 6-1, ou contre Manchester United à la maison. Après ces matches, j’ai à chaque fois vécu deux semaines très dures. » Deux énormes échecs qu’il espère effacer de sa mémoire en allant décrocher une première Ligue des champions d’ici la fin de son aventure avec le club de la capitale.

