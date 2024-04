Bordeaux a tenté le coup Zinédine Zidane

C’est désormais difficile de l’imaginer tant Bordeaux est tombé bas depuis. Actuellement en Ligue 2 depuis deux saisons avec une crise aussi bien économique que sportive, le club au scapulaire semble très loin de sa superbe d’autrefois. Une époque où les Girondins jouaient les premières places en Ligue 1 et où le club était dirigé par le duo Nicolas de Tavernost - Jean-Louis Triaud. Depuis le départ de M6 en 2018, Bordeaux a sombré. Dans une interview accordée à L’Equipe, De Tavernost, président de M6 et propriétaire du club pendant 19 ans, est revenu sur son époque girondine et sur la vente du club.

«Les repreneurs avaient toutes les qualités sur le papier - de l’argent, une expérience dans le foot pour l’un d’entre eux, des fonds américains -, mais ça ne l’a pas fait… Je n’ai jamais reçu un seul coup de fil des repreneurs passés ou actuels depuis la cession. C’est dommage et c’est douloureux de voir le club en Ligue 2. Nos dix-neuf ans ont été gâchés en trois ans. Si j’ai tenté un coup lors de mon aventure à Bordeaux ? Pas un joueur mais un entraîneur, Zinédine Zidane ! Il s’occupait des jeunes du Real (au printemps 2014). Nous étions allés chez lui à Madrid avec Jean-Louis Triaud (le président délégué) pour rester discret. Cela a failli se faire… Même si cela n’aurait été que temporaire, car il avait d’autres ambitions…» Une occasion manquée que les supporters bordelais doivent plus regretter que le coach français qui a ensuite connu le triplé historique avec le Real Madrid.