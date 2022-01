Christian Eriksen finalement vers la Premier League ?

Alors qu’un retour au Danemark était envisagé, Christian Eriksen semble avoir finalement choisit de retourner en Angleterre. Selon The Times, le Danois devrait bientôt faire son retour en Premier League, 7 mois après son malaise cardiaque durant l’Euro. Le milieu offensif, qui est libre depuis la rupture de son contrat avec l’Inter Milan en décembre, aurait été approché par plusieurs clubs majeurs de Premier League, qui espèrent recruter le joueur dans les prochains jours.

Le Danois de 29 ans a pour objectif de rejouer à haut niveau et surtout de récupérer sa place avec le Danemark pour disputer la Coupe du Monde 2022. D’autant que le joueur serait prêt à faire un effort sur son salaire, ce qui aurait suscité l’intérêt de plusieurs équipes en Europe, mais il semblerait que l’ancien joueur de Totthenham veuille retourner en Premier League. Son agent Martin Schoots a récemment declaré à la BBC que « rejouer en Angleterre serait comme rentrer à la maison pour Chris et sa famille ». Eriksen n’a plus joué depuis le 12 juin dernier et le match de l’Euro face à la Finlande durant lequel il fait son malaise.