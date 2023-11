Tottenham : énorme coup dur pour Richarlison

Les temps sont durs pour Richarlison. Arrivé lors de l’été 2022 à Tottenham, l’attaquant brésilien n’a jamais trouvé ses marques avec les Spurs. Alors qu’il ne rentre pas dans les plans d’Ange Postecoglou, il n’est pas considéré comme un titulaire malgré son but et ses 3 passes décisives en 10 matches. En difficulté en club, le joueur de 26 ans n’a pas été appelé par Fernando Diniz avec le Brésil pour le prochain rassemblement, se faisant piquer sa place par Endrick, seulement âgé de 17 ans.

Les déceptions ne s’arrêtent pas là pour l’ancien d’Everton. En effet, alors qu’il annonçait hier qu’il souffrait du pubis au micro d’ESPN Brasil, il a également indiqué qu’il va se faire opérer dans les prochains jours : «les derniers mois n’ont pas été faciles pour moi. J’ai eu des problèmes de santé. J’ai déjà parlé aux médecins et je vais bientôt subir une opération au pubis. Cela fait huit mois que je souffre, que je me bats pour mon équipe nationale et mon club et que je ne prends pas soin de moi. Je pense qu’il est temps de se reposer, de s’arrêter une seconde. J’y réfléchirai dans les prochains jours et bientôt, je ferai ce qui est le mieux pour moi.» Une opération qui est synonyme d’absence de longue durée pour Richarlison qui enchaîne les galères.