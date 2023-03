Liga : le Real Madrid retrouve la victoire face à l’Espanyol

Le Real Madrid n’avait plus le droit à l’erreur. Distancés par le FC Barcelone dans la course au titre (neuf points d’écart), les Madrilènes vont devoir maintenant réaliser un sans-faute s’ils veulent décrocher le trophée de champion d’Espagne. Et cela commençait par une victoire ce samedi lors de la 25e journée de Liga face à l’autre équipe de Barcelone : l’Espanyol (13e). Les Catalans restaient sur une défaite sur la pelouse de Valladolid (2-1).

Après un début de match convaincant, les hommes de Diego Martinez surprenaient les Merengues en ouvrant le score sur une magnifique finition pleine lucarne de Joselu (0-1, 8e). À côté de la plaque dans les premières minutes, les protégés de Carlo Ancelotti étaient tout proches d’encaisser un second but, mais la tête de Vinicius Souza était parfaitement arrêtée par Thibaut Courtois (15e). Et comme souvent cette saison pour le club de la capitale, l’éclaircie venait de Vinicius Junior.

Au terme d’une splendide action individuelle, le Brésilien envoyait une frappe croisée imparable pour Fernando Pacheco (1-1, 22e). Une égalisation qui allait réveiller les coéquipiers de Luka Modric, plus entreprenant dans la zone de vérité. Une nette domination récompensée peu avant la mi-temps après une fabuleuse action collective conclue par une tête d’Eder Militao sur un centre d’Aurélien Tchouaméni (2-1, 39e).

Les Merengues ont géré après la pause

Le début de seconde période démarrait dans un faux rythme avec une Maison Blanche qui ne cherchait absolument pas à réaliser le break. Ce deuxième acte était marqué par de nombreuses fautes qui venaient entacher le bon déroulement de la rencontre. Dans une confrontation qui sombrait au fil des minutes, Toni Kroos rallumait la flamme d’une frappe lointaine de peu non cadrée (71e). Un tir qui avait le mérite de secouer les locaux qui, quelques minutes plus tard, trouvaient la barre transversale après un coup franc de Rodrygo (75e). Malgré de meilleures intentions de la part des visiteurs dans le money-time, ces derniers n’arrivaient pas à refaire leur retard. Marco Asensio venait finalement tuer tout suspense dans le temps additionnel en inscrivant le troisième but de son équipe (3-1, 90e+3).

À une semaine du Clasico, ce triomphe (3-1) permet donc au Real Madrid de croire encore (un peu) au titre de champion en revenant à six points des Blaugranas, qui se déplacent ce dimanche sur la pelouse de l’Athletic Club. De son côté, l’Espanyol reste à la 13e place et peut voir ses concurrents pour le maintien revenir sur ses talons.