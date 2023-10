Liga : Osasuna se relance à Alavés

Suite de la 8e journée de Liga. Avant de recevoir le Real Madrid la semaine prochaine, Osasuna s’est remis la tête à l’endroit en battant le Deportivo Alavés à l’extérieur (0-2). Contre le cours du jeu, les Gorritxoak ont mené rapidement au score malgré une entame de match poussif. Sur une belle passe de Ruben Pena, José Manuel Arnaiz déclenche une frappe lointaine qui laisse de marbre Antonio Sivera après la demi-heure de jeu (36e). Chahuté par cette ouverture du score, Alavés a tenté de revenir in extremis dans la partie en menant de nombreux assauts sur la cage adverse. Mais Ianis Hagi, fer de lance de l’attaque basque, a manqué de réussite dans le dernier geste sur l’ensemble de ses tentatives.

Au retour des vestiaires, la tâche s’est compliquée pour le Deportivo Alavés, réduit en infériorité numérique suite à l’expulsion d’Antonio Blanco pour un vilain tacle sur son adversaire (50e). À onze contre dix et en dépit des sorties sur blessure de Johan Mojica et Sergio Herrera, Osasuna a maîtrisé les débats tout en s’offrant la balle de break grâce à Ante Budimir (90e). Avec cette première victoire depuis le 27 août dernier, le club de Pampelune bascule dans la première partie du classement. De son côté, Alavés n’y arrive toujours et reste à deux points de la zone rouge en attendant le duel de mal classés entre le Celta de Vigo et Las Palmas.