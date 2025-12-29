Barça : Gavi donne de ses nouvelles

Gavi reprend progressivement le chemin du terrain. Le jeune milieu du FC Barcelone poursuit sa rééducation après son opération du genou droit le 23 septembre dernier, en suivant scrupuleusement le plan établi. Depuis la Ciutat Esportiva Joan Gamper, où il a été interviewé par Mundo Deportivo, Gavi assure que « tout suit selon ce qui a été convenu » et affiche de bonnes sensations sur sa récupération. « Ce qui m’importe vraiment, c’est être ici à travailler pour récupérer le plus rapidement et de la meilleure manière possible », a-t-il ajouté. Pour le moment, l’objectif est de retrouver pleinement les terrains en février.

La suite après cette publicité

Selon le quotidien catalan, Gavi se sent soutenu par ses coéquipiers et cite particulièrement Ronald Araújo, Pedri, Lamine Yamal et Alejandro Balde, tout en précisant que « tous sont toujours avec moi ». Son ambition pour la saison reste intacte : revenir en pleine forme et aider le Barça à remporter un maximum de titres, tout en espérant pouvoir participer au Mondial 2026 à 100 %. « Me rétablir correctement de cette blessure » reste sa priorité, le reste viendra après.