Man City : Julian Alvarez a pris une décision forte pour son avenir

Alors qu’il a fait un triplé historique avec Manchester City et gagné la Coupe du monde 2022, Julian Alvarez (23 ans) a vécu un exercice rêvé. Néanmoins, il n’a pas eu le temps de jeu escompté. Utilisé à 49 reprises (un peu plus de 51 minutes de temps de jeu tout de même), il a marqué 17 buts et délivré 5 offrandes. Alors que le Bayern Munich pense à lui en vue d’un possible prêt cet été, Julian Alvarez a pris une décision forte pour son avenir.

À en croire les informations du média argentin TyC Sports, l’ancien de River Plate entend rester du côté des Sky Blues. S’il doit composer avec la forte concurrence d’Erling Braut Haaland, le droitier n’a pas peur et veut se battre pour une place dans l’équipe des Sky Blues. Une mauvaise nouvelle donc pour le Bayern Munich qui pensait à lui en cas d’échec dans le dossier Harry Kane.

