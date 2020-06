Le Stade Rennais tient les faveurs de Tanguy Kouassi

Le centre de formation du Paris Saint-Germain regorge de talents. Malheureusement pour le club de la capitale, beaucoup d'entre eux préfèrent signer leur premier contrat professionnel ailleurs. Le cas Tanguy Kouassi en est le parfait exemple, même si Leonardo estime avoir fait le nécessaire pour ce dernier. En fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, le titi parisien va donc s'envoler ailleurs. Malgré des mois de négociations avec la direction du Paris SG, les dirigeants franciliens ne sont jamais parvenus à renverser la tendance pour convaincre le joueur et son entourage.

Le défenseur central de formation a souhaité prendre son temps avant de définir son avenir. C'est ce qui l'a incité à repousser les avances, notamment, de Manchester City, et de l'AC Milan. De la même manière, le jeune français a opposé une fin de non-recevoir à Manchester United, l'un des premiers clubs à s'être manifestés auprès de lui. Mais le Stade Rennais a de la suite dans les idées et, après plusieurs semaines d'une cour assidue, accompagnée d'une proposition de contrat comme révélé par Goal, cet entêtement pourrait finir par payer dans les tout prochains jours.

Rennes tient la corde

Le natif de Paris a ainsi prévu de prendre une décision sur la suite de sa carrière de manière imminente. Il dispose de plusieurs pistes en France donc et à l'étranger. Notamment au Borussia Dortmund et en Angleterre. Malgré ces intérêts, Kouassi a pourtant dans l'idée de poursuivre sa carrière en Ligue 1. Ce qui renforce l'espoir rennais de décrocher sa signature. Mais pas seulement. Le club breton peut ainsi s'appuyer sur le discours de Florian Maurice, fraîchement nommé. L'ancien directeur sportif de l'OL connaît le joueur depuis de longues années et les deux hommes s'apprécient.

Le message du dirigeant est doublé par celui de son entraîneur Julien Stéphan. Ces derniers jours, le technicien rennais a d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec le joueur sur les contours d'une éventuelle collaboration. Et pour autre argument, Rennes lui offre également la possibilité de disputer la Ligue des Champions. Du côté des dirigeants bretons, on devrait être très vite fixés sur ce dossier. Mais à ce jour, c'est le club qui possède les faveurs du joueur. Même si les intentions de son représentant Hakim Hamouche n'ont pas filtré et que des détails restent à régler, l'envie d'évoluer au SRFC est en tout cas présente dans l'esprit de Kouassi.