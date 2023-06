Mercato PSG : 4 clubs sont déjà prêts à dégainer pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La MNM n’est plus. Cet été, le Paris Saint-Germain a annoncé le départ de Lionel Messi, en fin de contrat. Les Franciliens espèrent en faire de même avec Neymar. Ils aimeraient vendre le Brésilien, qui leur coûte cher en plus d’être souvent blessé. L’idée était de tout construire autour de Kylian Mbappé. Mais le Français a lâché une petite bombe hier en annonçant au PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat qui prend fin en juin 2024.

Ce qui a particulièrement agacé le président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier est fou de rage contre Luis Campos et le clan Mbappé. Cela fait les affaires du Real Madrid. Si les Merengues ne pensaient pas recruter le Français dès cet été, ils sont prêts à tenter le coup selon nos informations. Ce, même si les dirigeants ibériques se méfient de l’attaquant tricolore qui leur a joué un sale tour l’an dernier.

La Premier League sera là pour Mbappé

Mais en faisant part publiquement de son intention de ne pas rester à Paris après 2024, KM7 a fait un pas en direction de Madrid. Une destination qu’il rejoindra que s’il est libre puisque NAK et le PSG ne veulent pas le vendre au Real Madrid selon la Cadena SER. Mbappé a donc très peu d’options. Soit il prolonge au PSG, soit il s’en va cet été. Mais rester une année avant de partir libre est impensable pour le PSG. Mais le champion du monde 2018 aura peut-être d’autres solutions.

The Telegraph révèle que plusieurs clubs européens se sont agités hier soir après l’annonce de Kylian Mbappé. Le Guardian va dans le même sens et explique que sa décision a mis en état d’alerte de grosses écuries de Premier League. Manchester United, Liverpool et Chelsea ont tous été liés au Français par le passé. Mais récemment on a surtout parlé de l’intérêt du club mancunien, qui devrait être racheté par le Qatar. Pour The Sun, MU, Newcastle et Liverpool sont les trois clubs qui seront là pour la star tricolore. Pour le Times, Chelsea va vite dégainer aussi. Et contrairement au Real Madrid, le PSG sera prêt à les écouter.