PSG : Kylian Mbappé en a ras-le-bol

Kylian Mbappé est au centre du jeu. Cet été, le joueur âgé de 24 ans a pris une décision très importante en indiquant au PSG qu’il ne prolongera pas son contrat, qui prend fin officiellement dans un an (juin 2024). Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe et qui rebat les cartes concernant son avenir. En effet, le club de la capitale s’est montré très clair puisqu’il a posé un ultimatum au Français : soit il prolonge, soit il sera vendu cet été.

Le New York Times a d’ailleurs expliqué que le PSG a fixé un prix en cas de départ. Il serait au moins vendu pour 185 millions d’euros. De son côté, le Cadena SER a révélé que les pensionnaires du Parc des Princes accepteront de discuter avec tous les clubs sauf le Real Madrid. Les relations entre les deux écuries se sont rafraîchies depuis l’été dernier, lorsque KM7 avait prolongé son contrat.

Mbappé déçu

Le Bondynois avait finalement accepté de rester à Paris, où il avait reçu une énorme offre financière tout en étant placé au centre du projet. Un an plus tard, la donne a changé. Mais comment en est-on arrivé là ? Plusieurs raisons expliquent le changement de ton du capitaine des Bleus. Comme expliqué hier sur notre site, il a jugé les mercatos insuffisants. De son côté, L’Equipe ajoute que l’élimination face au Bayern Munich en Champions League a aussi pesé.

La saison difficile du club français, avec un titre en L1 difficilement acquis, ou encore les diverses affaires extrasportives ont aussi déçu le joueur. La presse espagnole, notamment La Cadena SER, va dans le même sens et ajoute qu’outre l’argent que lui offre le PSG, le footballeur, compétiteur dans l’âme, valorise d’autres choses. Mbappé, qui aura 25 ans en décembre, voit d’autres joueurs avoir plus de succès comme Erling Haaland ou Vinicius Junior. Ce qui l’a fait visiblement cogiter à en croire le média ibérique qui parle d’une usure mentale et d’un ras-le-bol à force de porter le PSG à bout de bras. Il pourrait ne plus avoir à le faire si sa décision de prolonger est définitive.