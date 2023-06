PSG : Nasser Al-Khelaifi fou de rage contre Kylian Mbappé et Luis Campos !

La suite après cette publicité

L’annonce a fait l’effet d’une bombe mais n’a rien de vraiment étonnant. En envoyant un courrier à son employeur, le PSG, pour lui stipuler qu’il partira le 30 juin 2024 libre comme l’air, Kylian Mbappé a déclenché une guerre nucléaire avec Nasser Al-Khelaifi mais aussi et surtout avec Doha. Il faut rappeler que certains médias dont L’Equipe ont pris connaissance de ce courrier via l’entourage du champion du monde 2018 avant même la direction du PSG. Une situation qui a provoqué l’ire de la direction parisienne et qui met très clairement en porte à faux Luis Campos, déjà peu apprécié de NAK.

Luis Campos en très mauvaise posture !

Lassé par les coups de pression du Bondynois, le président des Rouge et Bleu semble d’ailleurs avoir perdu patience. L’ultimatum fixé par le board des champions de France en titre va en ce sens : soit Mbappé décide de prolonger son aventure à Paris, soit une vente sera envisagée dès cet été. Une fermeté affichée par les hautes sphères parisiennes, à l’heure où un départ libre n’est absolument pas envisagé. Un changement de posture témoignant, par ailleurs, de l’agacement de Nasser Al-Khelaifi. Et pour cause. Avec ce scénario et cette décision de KM7 d’informer le PSG dès le 12 juin qu’il ne prolongera pas au-delà de l’été 2024, Luis Campos voit son avenir, un peu plus, fragilisé.

Se sentant trahi par son conseiller sportif, NAK fulmine et pourrait trancher dans le vif dans les jours à venir. Méfiant et agacé par le comportement de Kylian Mbappé, auteur de nombreux coups de pression, Doha pensait d’ailleurs vendre l’ancien Monégasque dès le mois de janvier dernier. Selon nos informations, les Qataris espéraient, à cette époque, récupérer entre 180 et 200 millions d’euros. Avec cette sortie médiatique de l’international tricolore (68 sélections, 38 buts), nul doute que la rancœur va grimper d’un cran du côté de Doha et devrait, dans cette optique, renforcer l’idée d’une vente lors de ce mercato estival.

Kylian Mbappé agace Doha !

Annoncé comme le principal favori pour l’accueillir, le Real Madrid, actuellement à la recherche d’un numéro 9 capable de remplacer Karim Benzema, rêve toujours de l’attaquant parisien. Si Florentino Perez a régulièrement manifesté son intérêt, l’opération était elle annoncée pour l’été 2024. Oui mais voilà, avec cette lettre envoyée, Mbappé pourrait précipiter les choses. Toujours selon nos informations, le président madrilène - qui parle déjà avec le Bondynois depuis plusieurs semaines - a bien l’intention de tenter sa chance dès cet été. Entre son intention de construire un effectif taillé pour Mbappé et cette contrainte, désormais, d’écouter les offres pour le buteur de 24 ans, le PSG se retrouve quoi qu’il en soit à la croisée des chemins et sous pression.

Avant un nouvel été agité et alors que Mbappé avait déjà manifesté son envie de quitter la capitale française en octobre après un mercato estival jugé insuffisant, Doha peut se mordre les doigts. En accordant un poids aussi prégnant au vice-champion du monde 2022 et en nommant Luis Campos à la tête de la direction sportive, les hautes sphères parisiennes - agacées par l’attitude de Kylian Mbappé - récoltent, aujourd’hui, ce qu’ils ont semé au cours des derniers mois. Tic tac, tic tac, tic tac… Josep Pedrerol s’est lui, d’ores et déjà, accaparé la nouvelle…

