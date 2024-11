Barça : la MSN est de retour !

Depuis des années déjà, le FC Barcelone est sponsorisé par Konami, éditeur du jeu eFootball, un temps appellé Pro Evolution Soccer (PES). Principal concernant de EA Football (ex FIFA), le jeu vient de dévoiler une bande annonce dans laquelle on retrouve Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez, les composants du fameux trio MSN.

Une vidéo promotionnelle dans laquelle sont aussi dévoilées les cartes des 3 anciens acolytes du Barça, que les utilisateurs pourront utiliser dans le jeu. Et qui sait, se retrouveront-ils à l’Inter Miami dans les prochaines semaines ?