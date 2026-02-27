Menu Rechercher
OL : les nouvelles inquiétantes de Paulo Fonseca sur Malick Fofana

L’OL (3e) s’apprête à défier l’OM (4e) à l’Orange Vélodrome ce dimanche soir pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (20h45). Par ailleurs, le coach rhodanien, Paulo Fonseca, était présent en conférence de presse pour faire un point médical avant le duel en terre phocéenne ce vendredi. Et une bonne nouvelle a notamment vu le jour devant les journalistes suite aux propos du technicien portugais sur Malick Fofana (20 ans). « Il continue le travail personnel. Prochainement, on pourrait le retrouver à l’entraînement. Il a une petite douleur, mais il a progressé ces derniers jours. Les docteurs sont optimistes pour son retour sur les terrains dans les prochaines semaines », a-t-il déclaré.

Son retour se ferait donc probablement contre Lens lors des 1/4 de finales de Coupe de Franceau Parc OL jeudi prochain. Reste à savoir si le Belge de 20 ans commencera en tant que titulaire face aux Sang et Or, emmené par Pierre Sage. Pour rappel, l’attaquant est blessé à la cheville depuis fin octobre et n’a pas disputé la moindre minute sous la tunique lyonnaise cet hiver.

