CdM 2022, Arabie saoudite : l'incroyable causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du match contre l’Argentine

Un exploit retentissant. Voilà comment qualifier le premier match de l'Arabie saoudite dans ce Mondial qatari. Tombeurs (2-1) de l'Argentine à la surprise générale, les Saoudiens étaient, qui plus est, mené à la mi-temps après un penalty transformé par Lionel Messi. Deux jours après cette incroyable victoire, la Fédération saoudienne a diffusé ce jeudi des images du discours du sélectionneur français Hervé Renard à la pause. De quoi comprendre le renouveau saoudien au retour des vestiaires.

Au cours de cette séquence, on peut notamment entendre Hervé Renard, traduit par un membre du staff, Saleh (Al-Sheri), passer un savon à ses joueurs. «Qu’est-ce qu’on fait ici, c’est du pressing ? Le pressing, ça ne veut pas dire qu’il faut jouer haut ! (...) Messi, il a le ballon au milieu de terrain et vous rester devant la défense ! Prenez vos téléphones et faites des photos avec lui si vous voulez.» Avant de poursuivre : «avec le ballon, vous avez été bons. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Vous ne sentez pas quelque chose ? Vous ne sentez pas qu’on est capable de revenir ? Vous ne le sentez pas ? Ils (les Argentin) jouent relaxes ! Allez les gars, c’est la Coupe du monde ! Donnez tout !» La suite ? Tout le monde la connaît...