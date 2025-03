Gerard Piqué tacle la Ligue 1

Invité pour la draft de lancement de la Kings League version française, le fondateur de la compétition Gerard Piqué s’est exprimé lors d’une longue interview accordée à l’Equipe, où il a évoqué notamment les problèmes du modèle économique de la Ligue 1. «De l’extérieur, on constate que le PSG domine chaque année un peu plus le Championnat. Cela n’aide pas. Le public aime quand il y a de la compétition. Cela renforce l’intérêt des téléspectateurs et donc des chaînes», explique l’ancien défenseur du FC Barcelone.

Gerard Piqué a cependant tenu à nuancer le souci, en appuyant sur le fait que «la Ligue 1 a aussi beaucoup souffert de l’échec de Mediapro. La troisième explication, selon moi, c’est le modèle de pay-per-view qui est voué à disparaître, à cause du piratage de plus en plus important.» L’ex-patron de la Coupe Davis de tennis a mis en avant son modèle de football, qu’il considère comme l’avenir de ce sport, tout en s’en détachant au maximum. À voir si celui-ci arrive à prendre en France.