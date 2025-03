Espagne : Théo humilie Luca lors du Zidanico !

En Espagne, beaucoup de yeux étaient rivés sur le duel entre Cordoba et Granada cet après-midi. Et pourquoi ce match de deuxième division lambda a-t-il passionné les foules ? Et bien puisque deux des fistons de Zinedine Zidane s’affrontaient, et la légende du football français était même présente en tribunes.

La suite après cette publicité

Au final, c’est Cordoba, l’équipe de Theo, le milieu de terrain de 22 ans qui a disputé une heure de jeu, qui l’a largement emporté sur le score de 5-0. A noter que Luca Zidane (26 ans), gardien du côté de Granada, a vécu une rencontre cauchemardesque puisqu’en plus d’avoir encaissé cinq buts, il s’est lourdement blessé sur le dernier but de Cordoba, qu’il a inscrit contre son camp. Avec ce résultat, Cordoba se hisse à la neuvième place alors que Granada reste huitième.