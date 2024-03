OM, C3 : la joie mesurée de Jean-Louis Gasset

Au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout, l’Olympique de Marseille s’est tranquillement imposé face à Villarreal sur le score fleuve de 4 buts à 0, à l’occasion de son huitième de finale de la Ligue Europa. Si l’OM a pris une sérieuse option sur la qualification, le club phocéen demeure surtout invaincu depuis la prise de fonction de Jean-Louis Gasset (4 matchs, 4 victoires toutes compétitions confondues). Conscient que son équipe monte en puissance au fil des rencontres, le technicien olympien préfère toutefois ne pas s’enflammer.

«On avait dit que l’on montait d’un cran à chaque match. Face à une équipe qui manie bien le ballon, on a fait tout ce qu’il fallait pour faire une bonne mi-temps et mener trois à zéro. On progresse. Il ne faut pas se relâcher. On a eu l’état d’esprit nécessaire et techniquement, on a perdu très peu de ballons», a-t-il exprimé au micro de Canal+.