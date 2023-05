AC Milan-Inter : Rafael Leao vers un forfait

Touché à la cuisse et remplacé en début de match ce week-end lors de la rencontre entre l’AC Milan et la Lazio (2-0), l’attaquant portugais Rafael Leao était très incertain pour le choc en demi-finale de Ligue des Champions ce mercredi. Le communiqué du club lombard expliquait qu’une décision serait prise le jour du match et pas avant. «Rafael Leao a subi ce matin des tests instrumentaux qui ont montré une élongation de l’adducteur de la cuisse droite. L’évolution du tableau clinique sera suivie au jour le jour».

Et bien ce mercredi, selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour l’atout offensif numéro 1 des Rossoneri. Après les tests de ce matin, le Portugais ne semble toujours pas s’être remis de sa blessure aux adducteurs. S’il n’est pas officiellement forfait, le club ne devrait pas miser sur lui en tant que titulaire pour ne pas prendre de risque. La perspective de le voir en tribunes existe aussi dans le but de le préserver pour le match retour.

