La retentissante fuite de talents qui touche un FC Sochaux au bord du gouffre !

L’avenir du FC Sochaux-Montbéliard s’écrit en pointillés. Club mythique du football français, il a pourtant été rétrogradé administrativement par la DNCG en National 1 la semaine passée. Une onde de choc dans le Doubs où on s’attendait à une sanction plus mineure, comme un encadrement de la masse salariale. Cette décision doit encore être confirmée en appel, le club ayant rendez-vous mardi 11 juillet à nouveau devant la DNCG mais pour le moment c’est bien en 3e division que le club va démarrer de la saison, le 11 août prochain. Même la Fédération n’a pas encore publié le calendrier définitif. C’est encore trop flou dans beaucoup d’équipes.

Reste que la situation est grave à Sochaux car le déficit est énorme pour un club de division inférieure. D’après France Bleu Belfort Montbéliard, il y a 22 M€ à trouver dans les prochains jours. Autrement dit, tout le monde est à vendre au sein de l’équipe première. Cet exode a même commencé sans plus attendre puisque Gaëtan Weissbeck a par exemple été cédé à Bordeaux en prêt avec option d’achat. Mais ce ne sont pas les 1,5 M€ que toucheront les Lionceaux pour leur futur capitaine qui changera la donne. En tout, il doit y avoir une vingtaine de départs selon l’Est Républicain.

Dans le sillage de Weissbeck, Skelly Alvero a filé du côté de l’OL pour 4 M€, plus 1 M€ de bonus éventuels. Yoël Armougom a lui été cédé à Clermont. On parle d’un pourcentage à la revente, donc de l’argent qui n’entrera pas rapidement dans les caisses. Pareil pour Saad Agouzoul, parti à l’AJ Auxerre. Pour les autres joueurs de l’effectif sochalien, ceux qui n’ont pas d’offres de transfert sont aussi invités à partir. Et le plus vite sera le mieux. Depuis une semaine, Ibrahim Sissoko (qui a signé à Saint-Etienne), Damien Le Tallec et Aldo Kalulu sont partis après avoir résilié leur contrat.

D’après nos informations, le jeune Bassirou N’Diaye est pisté par Lorient, alors que Moussa Doumbia va à son tour se retrouver libérer par la direction. Résultat, Oswald Tanchot, le nouvel entraineur, se retrouve avec un groupe particulièrement léger pour débuter la pré-saison. Il va donc falloir faire avec les jeunes qui restent. «Ce qui change, c’est l’environnent extra-sportif. Je n’arrive pas à être négatif par rapport à cette situation car je suis tellement enthousiaste et content de reprendre avec les joueurs que je suis très positif. Le projet qui m’avait été présenté est un projet d’intégration de jeunes joueurs», expliquait, en ce sens, le coach des Lionceaux.

Le club fait le pari de reprendre en Ligue 2

Des titulaires encore présents de la saison dernière, il ne reste plus que Maxence Prévot le gardien, Abdallah N’Dour le latéral gauche et le jeune Rassoul Ndiaye au milieu de terrain. Face à l’urgence de la situation, ce dernier devrait d’ailleurs vite plier bagage, d’autant qu’il dispose de nombreuses touches en Ligue 1, comme nous le rapportions il y a quelques semaines. Il faut bien des arrivées pour combler tous ces départs mais sans argent se renforcer s’avère être une mission particulièrement délicate. Surtout que la direction a fait le pari de redémarrer la saison… en Ligue 2.

C’est en tout cas ce qu’il faut comprendre dans les déclarations du directeur sportif, Julien Cordonnier, cette semaine. «L’objectif est de libérer les gros contrats pour alléger la masse salariale et qu’on puisse passer à la DNCG, que le club puisse continuer d’exister. Et après, on aura le temps à penser à la suite parce qu’on n’est pas fous, on sait que de partir avec une équipe de gamins en Ligue 2 ce serait suicidaire… On avisera derrière pour recruter des garçons d’expérience sur des contrats différents.» Nul doute que l’actionnaire chinois Nenking (qui a déjà injecté 8 millions d’euros ces dernières heures selon France 3 Bourgogne Franche-Comté) va devoir remettre au pot dans les jours à venir. Comme en 2019, il en va de la survie d’un des clubs pionnier du football professionnel français, dont les derniers trophées glanés sont la Coupe de la Ligue 2004 et la Coupe de France 2007.