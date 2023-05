Mercato : le phénomène Rassoul Ndiaye affole la Ligue 1

La suite après cette publicité

La ligue des talents. Qualifiée ainsi depuis plusieurs années par la Ligue de Football Professionnel, la Ligue 1 réunit de très grandes stars mais aussi des jeunes prêts à se révéler aux yeux du grand public. L’année prochaine, Rassoul Ndiaye pourrait bien être l’un des nouveaux visages qui enchantera les stades de notre cher championnat de France. Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard avait été très proche de faire le grand saut l’été dernier. Séduit par son profil et ses nombreuses qualités, Toulouse avait exploré très sérieusement cette piste. Mais l’opération n’était pas allée au bout.

Un an plus tard, le footballeur âgé de 21 ans a plus de chances et de prétendants à ses trousses. Il faut dire qu’il a de nouveau réalisé un nouvel exercice réussi avec son club, actuellement sixième en Ligue 2. Révélation du championnat l’an dernier sous les ordres d’Omar Daf (5 buts, 3 assists), il a su confirmer et assumer son statut de titulaire cette saison avec Olivier Guégan. Il l’a été à 30 reprises en 30 matches de championnat. Le temps d’inscrire 1 but et de délivrer une passe décisive. Véritable patron dans l’entrejeu, le natif de Besançon apporte sa technique, son volume de jeu et ses qualités athlétiques.

La L1 fond pour le milieu de Sochaux

Il est aussi capable de marquer des deux pieds. Autant de raisons qui font de lui l’un des joueurs les plus surveillés de L2. Le joueur, qui évolue à Sochaux depuis 2014 et qui y a signé son premier contrat en 2019, a tout pour évoluer à l’échelon supérieur. Selon nos informations, Rassoul Ndiaye devrait quitter son club de cœur à l’issue de la saison. Malgré sa prolongation il y a quelques mois jusqu’en 2026, le joueur affole ses prétendants. Toulouse est toujours très intéressé par lui nous a-t-on fait savoir. Mais les Pitchounes ne sont pas les seuls à vouloir le récupérer.

Le LOSC et Auxerre, qui n’a pas encore assuré son maintien, sont séduits, tout comme les Girondins de Bordeaux selon nos informations. À l’étranger, sa cote est également élevée. Anderlecht, Watford et l’Udinese sont également tombés sous son charme. Si aucune décision n’a encore été prise concernant sa future destination, il a de fortes chances de poursuivre l’aventure dans l’Hexagone. Il reste à savoir où ? Rassoul Ndiaye a tout un été pour répondre à cette question.