PL : Kai Havertz offre la victoire et le trône de leader à Arsenal contre Brentford

Au Brentford Community Stadium, la 13e journée de Premier League se poursuivait, ce samedi, avec une affiche opposant Brentford, onzième, à Arsenal, troisième. Bien décidés à profiter du match nul (1-1) entre Liverpool et Manchester City pour reprendre la tête du championnat, les Gunners se présentaient en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Saka, Martinelli et Jesus. Oui mais voilà, face aux hommes de Thomas Frank, les visiteurs peinaient à se montrer dangereux. Pire encore, Arsenal était tout proche de concéder l’ouverture du score sur une énorme bourde de Ramsdale mais Rice repoussait finalement, sur sa ligne, la frappe de Mbeumo (13e). Bousculés, les joueurs de Mikel Arteta appuyait finalement sur l’accélérateur juste avant la pause.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Arsenal 30 13 17 9 3 1 27 10 11 Brentford 16 13 1 4 4 5 19 18

Servi à l’entrée de la surface, Jesus armait une frappe enroulée mais Flekken repoussait avec difficulté (41e). Dans la foulée, Trossard, opportuniste après une tête rageuse de Jesus, libérait les siens en trompant le portier néerlandais au près. Oui mais voilà, après intervention du VAR, Tim Robinson, l’arbitre de cette rencontre, annulait logiquement ce but pour une position de hors-jeu (45e). Accrochés à la pause, les Gunners revenaient avec de l’entrain sans pour autant matérialiser leurs intentions. Mais alors que l’on se dirigeait vers un match nul 0-0, Kai Havertz, souvent décrié ces dernières semaines, libérait les Gunners dix minutes après son entrée en jeu (0-1, 88e). A la réception d’un centre de Saka, l’Allemand trompait Flekken d’un coup de tête rageur pour son 2e but de la saison en championnat. Un but capital, qui permet ainsi à Arsenal de prendre la tête du championnat, au préjudice de Manchester City, tenu en échec par Liverpool plus tôt dans la journée. Brentford, de son côté, est 11e.